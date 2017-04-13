Otomobil Zap Suyuna Uçtu

Hakkari'de yağışlı ve sisli hava nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak Zap suyuna yuvarlandı. Sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.



Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Hakkari-Van karayolunda bulunan Gençlik köprüsü mevkisindeki Rezan köyü yakınlarında meydana geldi. Van'dan Hakkari istikametine gelmekte olan plakası öğrenilemeyen İsmail Adıyaman yönetimindeki otomobil, havanın yağışlı ve sisli olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetmesi sonucu Zap suyuna yuvarlandı.



Otomobil sürücüsü Adıyaman araçtan atlayarak kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobil ise Zap suyuna kapıldı. Otomobilin bulunması için çalışmalar devam ediyor. - HAKKARİ