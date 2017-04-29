Otomobil Yolun Ortasında Yandı

SAKARYA'nın Serdivan İlçesi'nde hareket halindeki otomobil, elektrik sistemindeki arıza nedeniyle yol ortasında yandı.



Olay dün gece Serdivan Üniversite Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Halil İbrahim Doğan yönetimindeki 78 EA 822 plakalı otomobilin motoru bir anda tutuştu. Halil İbrahim Doğan dumanları fark edince aracı yolun ortasında durdurdu. Halil İbrahim Doğan ve araçta bulunan bir kişi otomobilden indi. Alevler kısa sürede aracın her tarafını sardı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



ILI - Adapazarısakarya