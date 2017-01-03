Samsun'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Ayaloğlu idaresindeki 55 ST 071 plakalı otomobil, önüne çıkan yayaya çarpmamak için direksiyon kırınca yoldan çıkıp yön levhasına çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Zeynep Ayaloğlu yaralandı. Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - SAMSUN
Otomobil Yoldan Çıktı: 1 Yaralı
Samsun’da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Samsun'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
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