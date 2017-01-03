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Otomobil Yoldan Çıktı: 1 Yaralı

Otomobil Yoldan Çıktı: 1 Yaralı

Samsun’da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil Yoldan Çıktı: 1 Yaralı

Samsun'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Ayaloğlu idaresindeki 55 ST 071 plakalı otomobil, önüne çıkan yayaya çarpmamak için direksiyon kırınca yoldan çıkıp yön levhasına çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Zeynep Ayaloğlu yaralandı. Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - SAMSUN

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