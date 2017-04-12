Otomobil, yolcu otobüsünün altına girdi: 1 ölü, 3 yaralı



ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir otomobil yolcu otobüsüyle çarpıştı. Feci kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken otobüste bulunan iki yolcu hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-Ereğli karayolu Ilıksu mevkisinde meydana geldi. 41 yaşındaki Aydın Altunkaya, İstanbul'dan memleketi Zonguldak'a gelmek için yola çıktı. Altunkaya'nın idaresindeki 34 FN 2635 plakalı otomobil, Ilıksu mevkisinde Serkan Ş. idaresindeki 16 SEL 77 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Aydın Altunkaya, kaldırıldığı BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yolcu otobüsünde bulunan Alper A. ve Pelin Ç., kazada hafif şekilde yaralandı. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Trafik ise bir süreliğine kontrollü sağlandı.

(OA