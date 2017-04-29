Otomobil Yayaya Böyle Çarptı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobil karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya çarptı. Yayanın ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.



Alınan bilgiye göre kaza, Altaylılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında bekleyen dolmuştaki biriyle konuşan Celil Boz bir anda yolun karşısına geçmek için koşmaya başladı. Celil Boz, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile özel bir hastaneye sevk edilen Celil Boz'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Meydana gelen kaza ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



(İHA)