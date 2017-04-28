Otomobil Yayalara Çarptı: 2 Yaralı

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde, Münir Alp yönetimindeki otomobilin yaya geçidinde çarptığı 2 kadın ağır yaralandı.



Antalya Caddesi'nde seyir halindeki Münir Alp yönetimindeki otomobil 07 LL 643 otomobil, saat 17.30 sıralarında yaya geçinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Özcan ve Bahtiyar Kara'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki kadın caddeye savruldu. Başı asfalt zemine çarpan kadınlar, aldıkları darbelerin etkisiyle ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler, yaralıların yardımına koştu. Kadınlarla konuşarak sakinleştirmeye çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden de yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Fatma Özcan ve Bahtiyar Kara, ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.



Kazada kontrolden çıkarak refüje çıkan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yara almadan kurtulan sürücü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. - Antalya