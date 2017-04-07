Otomobil yaşlı adama böyle çarptı



BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı. Yaşlı adam sandalye üzerine oturtularak ambulansın gelmesini beklerken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, OSB kavşağından gelip, İNGAZ önünden Mimar Sinan Bulvarı'na giren Nuran D. idaresindeki 16 HR 292 plakalı özel otomobil, kavşakta karşıdan karşıya geçmeye çalışan 73 yaşındaki Zikrettin K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen yaşlı adam yaralandı.

Sandalyeye oturttular

Kazayı gören vatandaşlar, yaşlı adamın imdadına koştu. Yaşlı adam sandalyeye oturtularak sağlık ekibine haber verildi. Zikrettin K, 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.