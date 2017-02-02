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Otomobil ve Hafif Ticari Araç Satışları 2017'nin Ocak Ayında Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 8...
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Otomobil ve Hafif Ticari Araç Satışları 2017'nin Ocak Ayında Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 8...

Otomobil ve hafif ticari araç satışları 2017'nin ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 35 bin 323 oldu.

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Satışları 2017'nin Ocak Ayında Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 8...

Otomobil ve hafif ticari araç satışları 2017'nin ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 35 bin 323 oldu.

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