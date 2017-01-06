Otomobil ve Hafif Ticari Araç Satışları 2016'da Rekor Kırdı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2016'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,6 büyümeyle 983 bin 720'ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek satış rakamını gördü.



Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2016'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,62 büyüyerek 983 bin 720 seviyesine yükseldi. 2015 yılında 968 bin 17 aracın satıldığı toplam pazarda 2016'da yeni bir rekor kırıldı.



Geçen yıl 2015'e göre otomobil satışları yüzde 4,32 artarak 756 bin 938'e çıkarken, hafif ticari araç satışları yüzde 6,45 azalarak 226 bin 782'ye geriledi.



2016 yılı aralık ayında ise otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 9,13 daralarak 141 bin 912 oldu. 2015 yılının aynı ayında toplam pazarda 156 bin 173 araç satılmıştı.



Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,51 azalarak 108 bin 44 seviyesinde gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı ise aralık ayında 2015'in aynı ayına kıyasla yüzde 19,04 küçülmeyle 33 bin 868 seviyesine düştü.



44 elektrikli, bin 10 hibrit otomobil satıldı



2016 yılı aralık ayı sonu itibarıyla motor hacmi 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 4,92 artış olurken, 1600-2000cc aralığındaki otomobillerde yüzde 2,53, 2000cc üstü

otomobillerde yüzde 35,73 azalış izlendi. Geçen yıl 44 elektrikli ve bin 10 hibrit

otomobil satışı yapıldı.



Geçen yıl otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en

yüksek paya yüzde 44,57 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 337 bin 375 adetle sahip

oldu.





Aralık ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,51'e gerilerken, otomatik

şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 57,27'ye yükseldi.





2016 yılında otomobil pazarının yüzde 81,85'ini yine vergi oranları

düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre

en yüksek rakama yüzde 49,88 pay ve 377 bin 549 satışla C segmenti

ulaştı. Kasa tiplerine göre en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 47,86 pay, 362 bin 292 adetle yine sedan otomobiller oldu.





Geçen yıl hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en

yüksek satışa yüzde 70,69 pay ve 160 bin 310 adetle van ulaşırken, ardından yüzde 11,58 pay ile kamyonet

(26 bin 259 adet), yüzde 8,84 pay ile minibüs (20 bin 37 adet), yüzde 8,9 pay ile pick-up (20 bin 176 adet) yer

aldı.



2016 yılı ocak-aralık döneminde markaların satış rakamları şöyle gerçekleşti:





MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM ALFA ROMEO 0 634 634 0 0 0 0 634 634 ASTON MARTİN 0 29 29 0 0 0 0 29 29 AUDI 0 22.005 22.005 0 0 0 0 22.005 22.005 BENTLEY 0 9 9 0 0 0 0 9 9 BMW 0 27.166 27.166 0 0 0 0 27.166 27.166 CHERY 0 144 144 0 0 0 0 144 144 CITROEN 0 17.041 17.041 1.493 6.884 8.377 1.493 23.925 25.418 DACIA 0 42.107 42.107 0 5.422 5.422 0 47.529 47.529 DS 0 400 400 0 0 0 0 400 400 FERRARI 0 18 18 0 0 0 0 18 18 FIAT 49.266 3.103 52.369 47.852 5.885 53.737 97.118 8.988 106.106 FORD 7.917 33.453 41.370 63.356 4.878 68.234 71.273 38.331 109.604 GEELY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HONDA 11.787 8.714 20.501 0 0 0 11.787 8.714 20.501 HYUNDAI 23.055 26.463 49.518 0 2.244 2.244 23.055 28.707 51.762 INFINITI 0 120 120 0 0 0 0 120 120 ISUZU 0 0 0 2.359 1.055 3.414 2.359 1.055 3.414 IVECO 0 0 0 0 2.175 2.175 0 2.175 2.175 JAGUAR 0 481 481 0 0 0 0 481 481 JEEP 0 2.192 2.192 0 0 0 0 2.192 2.192 KARSAN 0 0 0 1.693 0 1.693 1.693 0 1.693 KIA 0 14.398 14.398 0 3.952 3.952 0 18.350 18.350 LAMBORGHINI 0 7 7 0 0 0 0 7 7 LANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LAND ROVER 0 2.108 2.108 0 0 0 0 2.108 2.108 LEXUS 0 64 64 0 0 0 0 64 64 MASERATI 0 72 72 0 0 0 0 72 72 MAZDA 0 1.427 1.427 0 0 0 0 1.427 1.427 MERCEDES-BENZ 0 32.666 32.666 0 8.070 8.070 0 40.736 40.736 MINI 0 1.688 1.688 0 0 0 0 1.688 1.688 MITSUBISHI 0 709 709 497 3.533 4.030 497 4.242 4.739 NISSAN 0 30.513 30.513 0 1.540 1.540 0 32.053 32.053 OPEL 0 55.471 55.471 0 0 0 0 55.471 55.471 OTOKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PEUGEOT 0 25.440 25.440 1.721 8.402 10.123 1.721 33.842 35.563 PORSCHE 0 827 827 0 0 0 0 827 827 PROTON 0 51 51 0 0 0 0 51 51 RENAULT 64.194 42.422 106.616 0 15.091 15.091 64.194 57.513 121.707 SEAT 0 20.637 20.637 0 0 0 0 20.637 20.637 SKODA 0 28.876 28.876 0 0 0 0 28.876 28.876 SMART 0 192 192 0 0 0 0 192 192 SSANGYONG 0 507 507 0 254 254 0 761 761 SUBARU 0 1.584 1.584 0 0 0 0 1.584 1.584 SUZUKI 0 3.931 3.931 0 0 0 0 3.931 3.931 TATA 0 0 0 0 9 9 0 9 9 TOYOTA 35.674 11.513 47.187 0 5.645 5.645 35.674 17.158 52.832 VOLKSWAGEN 0 101.763 101.763 0 32.772 32.772 0 134.535 134.535 VOLVO 0 4.100 4.100 0 0 0 0 4.100 4.100 TOPLAM 191.893 565.045 756.938 118.971 107.811 226.782 310.864 672.856 983.720