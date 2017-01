Otomobil Üreticilerini Tehdit Eden Trump, Fiat'ın ABD'de Yatırım Kararı İçin: 'Oluyor'

İtalya – Amerika Birleşik Devletleri sermayeli otomobil üreticisi Fiat – Chrysler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki fabrikasını modernize etmek için 1 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldı.



It's finally happening – Fiat Chrysler just announced plans to invest $1BILLION in Michigan and Ohio plants, adding 2000 jobs. This after…— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 Ocak 2017



20 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı görevini devralmaya hazırlanan Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fiat – Chrysler'ın kararı ile ilgili olarak "Sonunda oluyor, Fiat Chrysler, Michigan ve Ohio'daki fabrikalarına 1 milyar dolar yatırım yapacağını, 2 bin kişilik istihdam sağlayacağını açıkladı. Ford'un geçtiğimiz hafta, Meksika'da milyar dolarlık fabrika yatırımından vazgeçerek faaliyetlerini Michigan'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde genişleteceğini açıklamasından sonra bu oldu." ifadelerini kullandı.



Ford said last week that it will expand in Michigan and U.S. instead of building a BILLION dollar plant in Mexico. Thank you Ford & Fiat C!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 Ocak 2017



Fiat – Chrysler'ın kararı, Donald Trump'ın yerli ve yabancı otomobil üreticilerine ülke dışına çıkmaları ya da ülke dışındaki fabrikalarını Amerika Birleşik Devletleri'ne taşımamaları durumunda ürünlerinin yüksek gümrük vergilerine tabi olacağını hatırlatan mesajlarını sıklaştırmasından sonra geldi.



