Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



Kaza, Genç ilçesi Tarlabaşı köy yolu ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mardin'de Uzman Çavuş olarak görev yapan Ahmet Göktaş idaresindeki 06 ET 5963 plakalı otomobille, ailesiyle birlikte memleketi Erzurum'a giderken Tarlabaşı köyü yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücüyle birlikte eşi Rukiye (22), çocukları Bilal (4) ve 8 aylık Bünyamin Göktaş yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 4 yaşındaki Bilal Göktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



İlçe devlet hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Ahmet ve Rukiye Göktaş Bingöl Devlet Hastanesine, durumu ağır olan 8 aylık bebek ise Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. - BİNGÖL