DENİZLİ'nin Çameli İlçesi'nde, buzlanan yolda kontrolden çıkıp, uçurma yuvarlanan otomobilin sürücüsü 65 yaşındaki Şerife Yılmaz, öldü.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Çameli- Denizli Karayolu Gürsu Bozçukur Mevkii'nde meydana geldi. Şerif Yılmaz, yönetimindeki 03 NA 532 otomobille Denizli yönüne giderken, buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü Yılmaz, kaza yerinde öldü. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yılmaz'ın cesedi Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Denizli
Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü
DENİZLİ'nin Çameli İlçesi'nde, buzlanan yolda kontrolden çıkıp, uçurma yuvarlanan otomobilin sürücüsü 65 yaşındaki Şerife Yılmaz, öldü.
DENİZLİ'nin Çameli İlçesi'nde, buzlanan yolda kontrolden çıkıp, uçurma yuvarlanan otomobilin sürücüsü 65 yaşındaki Şerife Yılmaz, öldü.
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