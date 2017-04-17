Otomobil Tıra Çarptı: 4 Yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Düzce'den Akçakoca istikametine gitmekte olan S.G. idaresindeki 41 US 505 plakalı otomobil, D-655 karayolunda Akçakoca Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine dönmekte olan R.Ö. idaresindeki 81 KG 409 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden S.G., E.S., S.S. ve E.G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE