Otomobil Tıra Çarptı: 1 Yaralı

Anatalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Manavgat-Antalya D-400 Karayolundaki kaza Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Hakan Çetin'in kullandığı 07 HBS 21 plaka 07 NF 762 Dorse plakalı tıra, Taşağıl istikametinden gelip Manavgat istikametine dönmekte olan Ömer Top'un kullandığı 06 HNS 97 plakalı otomobilin Taşağıl kavşağındaki ışıklarda yandan çarpması sonucunda meydana geldi. Kazanın ardından hurdaya dönün otomobilden yaralı olarak çıkarılan Ömer Top, Serik Devlet Hastanesine kaldırılırken, yola savrulan araç parçaları Karayolları ekiplerince temizlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA