Otomobil Temizlik İşçilerinin Arasına Daldı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Otomobil temizlik işçilerinin arasına daldı: 1 ölü, 2 yaralı

Kazanın ardından kaçan sürücü polis tarafından aranıyor



BURSA - Bursa'da, hafif raylı sistemin beton duvarını temizleyen belediyenin temizlik işçilerine otomobil çarptı. Kazada bir işçi hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza dün gece saat 02: 00 sıralarında Bursa Ankara yolunda Yüksek İhtisas kavşağında meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Müdürlüğünde görevli temizlik işçileri, Ankara yolu üzerindeki Bursaray hattının beton ihata duvarını silmeye başladı. Temizlik yaptıkları bölgede yolun sol şeridinin bir bölümünü trafiğe kapatan işçilerin çalıştıkları sırada, aşırı süratli şekilde dubalara çarpan bir otomobil, temizlik işçilerinin arasına daldı. Mehmet Ali Uzuner, Fatih Gülen ve İsmail Doğruyol'a çarpıp yaralanmalarına sebep olan otomobil, durmayıp olay yerinden kaçtı.

Ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan bir çocuk basası 42 yaşındaki Mehmet Ali Uzuner kurtarılamadı. Polis plakası alınamayan otomobili her yerde ararken, hayatını kaybeden temizlik görevlisi Mehmet Ali Uzuner bugün Başaran Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alaşar kabristanına defnedildi. Uzuner'in yakınları cenazede gözyaşlarına boğuldu.