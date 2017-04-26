Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı

Samsun'da otomobilin yoldan çıkarak tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caner S.(26) idaresindeki 55 AC 631 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Caner S., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN