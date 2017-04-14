Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı

İZMİT'te, viraja girerken sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Yaralanan otomobil sürücüsü Buket Aydın tedavi altına alındı.



Kaza, D-100 Karayolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine gitmekte olan Buket Aydın yönetimindeki 34 JR 3431 plakalı otomobil sürücüsünün virajda hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil ekibi yaralanan Buket Aydın'ı araçtan çıkardı. Buket Aydın yapılan ilk müdahalenin ardından Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Kocaeli