Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

AĞRI (İHA) – Ağrı'da kar yağışı ve buzlanmadan dolayı takla atan otomobilinde 4 kişi hafif şekilde yaralandı.



Alınan bilgilere göre, kaza, Ağrı-Taşlıçay karayolu üzerinde meydana geldi. Ağrı'dan Iğdır'a doğru gitmekte olan İ.Ç. yönetimindeki 76 AS 823 plakalı otomobil, etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araç sürücüsü İ.Ç. ile yanında bulunan biri bebek, 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - AĞRI