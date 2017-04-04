Otomobil Takla Attı: 1 Ölü 3 Yaralı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Serinhisar istikametinden Denizli merkez yönüne seyir halinde olan Mustafa Koyun idaresindeki 20 VA 055 plakalı otomobil, Çaylı Hanı mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, Mustafa Koyun olay yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan 3 kişi ise yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Hayatını kaybeden Mustafa Koyun'un cesedi ise, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.



(Medeni Topaloğlu/İHA)