Otomobil takla attı: 1 ölü



İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Bergama yönü Derebeton kavşağında meydana geldi. Bergama yönünden İzmir istikametine seyir halinde olan Celal Şimşek idaresindeki 35 MNL 97 plakalı otomobil Derebeton Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri Celal Şimşek'in cansız bedenini sıkıştığı aracın içinden çıkararak cenaze aracına taşıdı. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Celal Şimşek'in cenazesi otopsi işlemleri için Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.