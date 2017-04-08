Otomobil Takla Atarak Şarampole Devrildi: 1 Ölü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Karacadağ - Siverek karayolunda Seyithan Çalışkan yönetimindeki 63 ZS 976 plakalı otomobil, Siverek istikametine seyir halindeyken karayolunun 20. kilometresi Küçük Çavuşlu köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Çalışkan olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Ahmet Kesenek ağır yaralandı. Kesenek, kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Çalışkan'ın cesedi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



(Cuma Sarı / İHA)