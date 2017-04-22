Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı



ADANA - Adana'da bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, Yüreğir İlçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EU 0993 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı Can-Kur ekipleri ile vatandaşlar, sulama kanalındaki otomobili halat yardımıyla çekerek, içerisindeki sürücüyü çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı yaralının, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.