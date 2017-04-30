Otomobil Sulama Kanalına Düştü (2)

Adana'da otomobil sulama kanalına düştüğü kazada ölen ya da yaralanan olmadı.



Alınan bilgiye göre, Fadıl Akça yönetimindeki 33 AZC 84 plakalı otomobil Seyhan ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü.



Su içinde ters dönen otomobilden vatandaşlar tarafından çıkarılan sürücü Akça, kazadan yara almadan kurtuldu.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sualtı polis ekibi, suya girerek otomobilde başka birinin olup olmadığını kontrol etti.



Kazanın ardından olay yerine toplanan vatandaşlar, sualtı ekibinin çalışmalarını izledi.