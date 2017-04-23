Otomobil Su Kanalına Düştü: 2 Yaralı

KARABÜK'te, yol ortasında bulunan 1.5 metre derinliğindeki su kanalına düşen otomobilin sürücüsü 45 yaşındaki Şükrü Yılmaz ile kızı 11 yaşındaki Sena Yılmaz yaralandı.



Kaza, Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde meydana geldi. Şükrü Yılmaz yönetimindeki 78 BT 607 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak demir korkuluklara çarptıktan sonra su kanalına düştü. 1.5 metrelik kanalda yan duran otomobilin sürücüsü Şükrü Yılmaz ile kızı 11 yaşındaki Sena Yılmaz hafif yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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