Otomobil Su Kanalına Düştü: 2 Yaralı

Karabük'te bir otomobilin su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi üzerinde meydana geldi. Şükrü Yılmaz yönetimindeki 78 BT 607 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak demir korkuluklara çarptıktan sonra su kanalına düştü. 1,5 metrelik kanalda yan duran otomobilin sürücüsü Şükrü Yılmaz ile 11 yaşındaki kızı Sena Yılmaz hafif yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken bir süre araç trafiğine kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı. - KARABÜK