Otomobil Su Kanalına Düştü: 2 Yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Osmancık ilçesine seyreden Hasan Çalı yönetimindeki 19 HL 420 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına düştü. İlçeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Hasan Çalı ile otomobilde yolcu olarak bulunan Onurcan Karaağaç yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - ÇORUM