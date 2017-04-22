Otomobil Su Kanalına Devrildi: 2 Yaralı

Karabük'te su kanalına devrilen otomobildeki sürücü ve kızı yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde seyreden Şükrü Yılmaz (45) yönetimindeki 78 BT 607 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki 1,5 metre derinliğindeki su kanalına devrildi.



Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri, sürücü ve yanında bulunan 11 yaşındaki kızı Sena Yılmaz'ı otomobilden çıkarttı.



Baba ve kızı, olay yerindeki ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.