Otomobil sporlarında off-road sezonu, hafta sonu yapılacak 1. ayak yarışlarıyla başlayacak.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Off-Road Şampiyonası 1. ayak yarışı, 29-30 Nisan'da Sinop'un Boyabat ilçesinde gerçekleştirilecek.



Bölgede yılın en önemli spor etkinliklerinden biri olarak öne çıkan organizasyon, Sinop Valiliği, Boyabat Kaymakamlığı, Boyabat Belediye Başkanlığı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla Sinop Off-Road Kulübü (SİNOFF) tarafından düzenlenecek.



Sezon açılışı niteliğindeki yarışta, yarın saat 12.00'de şehir merkezindeki eski otogar önünden seremonik start verilecek. Organizasyonun ilk günü Tayyareci Nuri Bey, ikinci günü ise Şehit Ömeroğlu Mustafa etaplarının büyük çekişmelere sahne olması bekleniyor. Yarış, 30 Nisan Pazar günü saat 11.05'te Daylı Köyü stadyum mevkisinden verilecek startla devam edecek ve saat 19.30'da Boyabat Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki ödül töreniyle son bulacak.



Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın diğer ayakları şöyle:



Rize (20-21 Mayıs), Sakarya (8-9 Temmuz), Ankara (29-30 Temmuz), İstanbul (19-20 Ağustos), Karabük (16-17 Eylül), Marmaris (21-22 Ekim).