Otomobil Sokak Ortasında Alev Alev Yandı

Bodrum'da sokak ortasında bir otomobil alev alev yandı. Otomobilde meydana gelen yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu güçlükle söndürülebildi.



Gece saatlerinde Gümbet Mahallesi İnönü Caddesinde seyir halinde olan Sedat Koçak idaresindeki 35 HMN 90 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı blr anada alev aldı. Alevleri gören sürücü otomobili durdurarak aracından çıktı. Aracın yandığını gören çevredeki vatandaşlar ellerinde kovalarla aracı söndürmeye çalıştı. Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ve çok sayıda polis sevk edildi. Bir süre sonra alev topuna dönen otomobilin büyük bir gürültüyle patlayan lastikleri korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri alevlerin büyüklüğü nedeniyle müdahalede güçlük yaşadı. Polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye çalışanlarının bir süre sonra kontrol altına aldığı yangın, otomobilin LPG'li olması nedeniyle yeniden alevlendi. Ekipler yeniden büyüyen alevleri güçlükle söndürebildi.



Sürücü Sedat Koçak ise söndürme çalışmalarını büyük bir üzüntüyle izledi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri bir süre daha soğutma çalışması yaptı. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle bölgeden kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA