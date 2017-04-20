Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı
KONYA'nın Kulu ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Aziz Hürata yaralandı.
KONYA'nın Kulu ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Aziz Hürata yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Ankara- Aksaray karayolunu Kulu makası yakınlanlarında meydana geldi. Mehmet Aziz Hürata yönetimindeki 06 ADU 272 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyen hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Hürata yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücü, Kulu itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ardından yaralı, ambulansla Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
- Konya