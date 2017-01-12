Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

Samsun'da otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı AFAD Kavşağı'nda saat 19.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Akpınar idaresindeki 06 FA 5499 plakalı otomobil yoldan çıkıp takla atarak şarampole yuvarlanıp ters döndü. Kazada, araç sürücüsü Murat Akpınar ile Nihat Bulut (60), Safiye Aslan ( 32) ile 6 yaşındaki Mehmet Ali Tayfur yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - SAMSUN