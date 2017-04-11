Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kilis'te bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Ahmet Doğan (58) idaresindeki 06 YFU 24 plakalı otomobil, Kilis-İslahiye yolunun 15. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Afrin Köprüsü'nden şarampole uçtu. Kazada sürücü Ahmet Doğan ile araçta bulunan eşi Emine Doğan (52) ve kızı Hatice Vurucu (32) yaralandı. Olay yerine Afet Acil Durum Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ekipleri ile 112 Acil Servisi ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Ahmet Doğan, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının tedavisi sürüyor. - KİLİS