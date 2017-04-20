Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adıyaman-Çelikhan karayolunda otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 44 DV 693 plakalı otomobil, Çelikhan-Adıyaman karayolu Çalgan köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada Erdoğan Doğan ile Mehmet Horoz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Erdoğan Doğan yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Doğan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN