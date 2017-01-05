Otomobil Şarampole Uçtu: 3 Yaralı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Sincik-Yarpuzlu karayolunun 8. kilometresi Alancık köyü yakınlarında Bayram Sakız yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Meydana gelen kazada sürücü Bayram Sakız ile birlikte otomobilde bulunan Emine Çavuş ve Feyzullah Çavuş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla önce Sincik Devlet Hastanesine daha sonra ise Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Emine Çavuş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Yaralı kadının hamile olduğu, hayati tehlikesinin bulunması üzerine bebeğinin alındığı öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN