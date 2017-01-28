Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Cihan Bakır (34) yönetimindeki 02 FK 767 plakalı araç, Pınarbaşı Azdavay karayolunun Çatak Köprüsü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü Cihan Bakır ile akrabası Niyazi Bakır (53) Azdavay Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.