Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken bir kişi ise ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Karacadağ - Siverek karayolunda Seyithan Çalışkan yönetimindeki 63 ZS 976 plakalı otomobil, Siverek istikametine seyir halindeyken karayolunun 20. kilometresi Küçük Çavuşlu köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Çalışkan olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Ahmet Kesenek ağır yaralandı. Ağır yaralanan Kesenek, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çalışkan'ın cesedi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.