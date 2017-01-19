Otomobil Refüje Çıktı: 2 Yaralı

Kayseri'de otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Sivas Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 38 AN 154 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Tramvay durağının bariyerlerine çarparak duran otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemelerin ardından otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ