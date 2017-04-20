Otomobil Refüje Çıktı: 1 Ölü

Adıyaman'da refüje çıkan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Yavuz Özhan (25) idaresindeki 02 BB 441 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı, Eğriçay Köprüsü yakınlarında refüje çıktı. Kazada ağır yaralanan Yavuz Özhan, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Özhan, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN