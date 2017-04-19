Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Otomobil Pazarı İlk Çeyrekte Daraldı
Ara
BİST 91.085 %-0,32
DOLAR 3,6661 %0,14
EURO 3,9278 %-0,04
PARİTE 1,0710 %-0,19
ALTIN 150,64 %-0,76
FAİZ 11,32 %0,27
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Otomobil Pazarı İlk Çeyrekte Daraldı

ODD verilerine göre 2017'nin ilk çeyreğinde Avrupa otomobil pazarı yüzde 8,2 büyüdü.

Otomobil Pazarı İlk Çeyrekte Daraldı

ODD verilerine göre 2017'nin ilk çeyreğinde Avrupa otomobil pazarı yüzde 8,2 büyüdü. Aynı dönemde pazar Türkiye'de yüzde 9,3 daraldı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Avrupa