Otomobil Pazarı İlk Çeyrekte Daraldı
ODD verilerine göre 2017'nin ilk çeyreğinde Avrupa otomobil pazarı yüzde 8,2 büyüdü.
ODD verilerine göre 2017'nin ilk çeyreğinde Avrupa otomobil pazarı yüzde 8,2 büyüdü. Aynı dönemde pazar Türkiye'de yüzde 9,3 daraldı.
Kaynak: Dunya.com
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