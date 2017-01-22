Otomobil Pazarı 2017'de Yüzde 10 Daralabilir"

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, kurlardaki artışın etkisiyle fiyatların yükseldiği otomobil pazarında 2017 yılında yüzde 10 daralma yaşanabileceğini bildirdi.



Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, Toyota'nın 2016 yılını başarılı bir şekilde bitirdiğini belirterek, geçen yıl toplamda 52 bin 832 satışla yeni bir rekora imza attıklarını ifade etti.



Bu rekor satışlarla toplam pazarda yüzde 5,4'lük oranla ilk 6 marka içinde olduklarını aktaran Bozkurt, Corolla, Hilux ve yılın son çeyreğinde satışa sunulan Toyota C-HR'nin bu başarıda önemli katkısının bulunduğunu kaydetti.



2017 yılının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için ilk çeyreğin önemli ipuçları vereceğine işaret eden Bozkurt, "Kurlardaki artışın maliyetlere etkisini göz önüne aldığımızda ocak ayından itibaren otomobil fiyatlarında artışlar meydana geldi. Bu gelişmeleri dikkate aldığımızda 2017 yılında sektörümüzde bir miktar düşüş olabilir. Eğer kurlarda yüksek dalgalanmalar yaşanmazsa sektörümüzde gelecek yıl yüzde 10'lar civarında bir daralma olabilir düşüncesini taşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Bozkurt, 2017 yılında Toyota'nın yeni modellerin de etkisiyle 60-65 bin bandında toplam satış hedefi bulunduğunu belirtti.



Türkiye'de üretilen Toyota C-HR'nin belirledikleri bu hedefe büyük katkı yapmaya devam edeceğini kaydeden Bozkurt, "2017 yılında Toyota C-HR modelimiz için 10 bin bandında bir satış hedefimiz var. Yine Türkiye'de üretilen Corolla'nın 37 bin civarında bir satış yapmasını bekliyoruz. Hilux başta olmak üzere diğer modellerimizin katkısının yanında ailemize yeni katılacak olan ticari modelimiz Proace'den de çok ümitliyiz." ifadelerini kullandı.



Hilux, pick-up segmentinde lider oldu



Açıklamaya göre, Türkiye'de 2016 yılını 52 bin 832 adetlik rekor satışla kapatan Toyota'nın bu başarısında Hilux da önemli rol oynadı. En yakın rakibinden 2 bin 2 adet daha fazla tercih edilen Hilux, 2016 yılında 5 bin 645 satışla yüzde 29 pazar payı elde etti ve segment birincisi olmayı başardı.



Hilux, bu satış rakamıyla ayrıca pick-up segmentinde bir yılda en çok satış yapan model olarak da tarihi bir rekor kırdı.



2016 yılının 9 ayında segmentinde ay birincisi olmayı başaran Hilux, bununla birlikte aralık ayındaki 948 satışla Türkiye'de tüm zamanların aylık satış rekorunun da sahibi oldu.



Hilux satışa sunulduğu 1968 yılından bu yana global pick-up pazarında 18 milyondan daha fazla satışa ulaştı.