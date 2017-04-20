Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı: 1 Ölü

Ordu'da otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Avni Çapa yönetimindeki 52 AL 673 plakalı otomobil, Altınordu ilçesi Subaşı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarına park edilmiş üç araca çarptı.



Kazada otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü Çapa, Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.



Çapa, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.