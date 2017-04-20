Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 yaralı



GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halinde bir araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep in İslahiye ilçesi Simens Kavşağında M.K idaresindeki 27 SZ 135 plakalı araç, Hüseyin D idaresindeki 27 SL 980 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet yan yatarken, sürücü Hüseyin D. yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Ambulansı tarafından motosiklet sürücüsü İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kazayı anlatan araç sürücüsü M.K. "Kırmızı ışıktan dönmek isterken aniden çıkan motosiklet sürücüsünü fark ettim. Hızımı azalttım çok hafif bir şekilde de olsa motosiklet ile çarpıştık. Motosiklet yana yattı" dedi.

Kazanın ardından sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(BŞ-SD-