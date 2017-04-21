Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

MUĞLA'nın Seydikemer İlçesi'nde, otomobilin kontrolsüz şekilde anayola çıkan motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır, 3 kişi de yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.



Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Antalya-Fethiye karayolunun Seydikemer İlçesi Bekçiler Mahallesi girişinde meydana geldi. Antalya'dan Seydikemer yönüne giden Samet Sönmez yönetimindeki 07 CRC 50 plakalı otomobil, kontrolsüz şekilde anayola çıkan Cafer Atlı yönetimindeki 48 BAJ 06 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, kasksız motosiklet sürücüsü Atlı yaralandı, arkasındaki komşusu çiftçi, evli ve 2 çocuk babası 57 yaşındaki Hüdamettin Kımçı ise yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Sönmez ile yolcu beraberindeki Nasdiya Kutsanto ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.



Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri Sönmez ve Kutsanto'ya ayakta müdahale ederken, durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Atlı ise ambulansla Fethiye Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kımçı'nın cesedi ise savcının incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.



Öte yandan kaza anı, yol kenarındaki bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı.



- Muğla