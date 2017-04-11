Otomobil Motorlarında 5 Tabanca Bulundu

RİZE'de gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, otomobillerin motor kısmına saklanmış 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Rize Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Müftü Mahallesi Menderes Bulvar üzerinde bir otomobilde arama gerçekleştirdi. Ekipler, otomobilin motor bölümüne saklanmış 4 ruhsatsız tabanca buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Y. ve C.D., ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.



Alipaşa Mahallesi uygulama noktasında bir otomobilde gerçekleştirilen aramada ise bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, olayla ilgili Z.S. hakkında yasal işlem başlatıldı.



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