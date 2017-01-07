Otomobil Köprü Korkuluklarına Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Kaza, sabaha karşı Hacibadi Köyü girişinde meydana geldi. 38 yaşındaki Kemal Mengüç'ün kullandığı 67 VE 297 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprünün demir korkuluklarına çarptı. Hurdaya dönen araçta sürücü Mengüç ile 16 yaşındaki oğlu Umut Can Mengüç ve 39 yaşındaki Mithat Hamaratlı yaralandı. Çaycuma Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti. Ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mithat Hamaratlı, hayatını kaybetti. Durumları iyi olan diğer yaralılar ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



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