Otomobil Kırmızı Işıkta Duran Araca Çarptı: 2 Yaralı

Otomobil kırmızı ışıkta duran araca çarptı: 2 yaralı



MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde kırmızı ışıkta duran bir araca hızını alamayan bir başka aracın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat: 10.30 sıralarında İzmir-Ankara D-300 karayolu Egemen Kavşağında meydana geldi. İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde ilerlerken Egemen Kavşağında kırmızı ışıkta duran Ermst Walter Krug yönetimindeki 07 MD 847 plakalı araca, aynı istikamette seyir halinde olan Musa Yaman idaresindeki 10 H 5339 plakalı araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 07 MD 847 plakalı araç içerisinde bulunan Jutta İrene Krug ve 10 H 5339 plakalı araç sürücüsü Musa Yaman kazada yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralılar Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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