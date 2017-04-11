Otomobil Kamyonla Çarpıştı: 1 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesi yakınlarında otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, kaza, Sungurlu-Boğazkale Karayolu İncesu yol ayrımında meydana geldi. Harun Çermaoğlu (20) yönetimindeki 19 SF 766 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 66 FK 910 plakalı kamyon ile çarpıştı. Otomobil'in hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü Harun Çermaoğlu yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM