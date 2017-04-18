Otomobil, Kamyonete Çarptı: 8 Yaralı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada aynı aileden 8 kişi yaralandı.



Kaza, saat 18.30 sıralarında Seydişehir Konya karayolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Göçer idaresindeki 01 NP 395 plakalı kamyonet, aynı istikamette giden Veysel İncel (31) idaresindeki 07 EBU 42 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Ali Göçer ve araçta bulunan aynı aileden Zeynep (31), Ergül (17), İrfan (15), Nazlı (15), Kadife (6), Muhammet Ali (6) ve iki yaşındaki Ülger Göçer yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



- Konya