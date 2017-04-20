Otomobil Kamyona Arkadan Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, D-650 karayolu Adapazarı yönünden Pamukova istikametine gitmekte olan bir otomobil, gece saat 02.00 sıralarında Geyve ilçesi Bağlarbaşı mevkinde Doğan Ç., idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan Pamukova'da özel sürücü kursu sahibi İsmail Keskin ile güvenlik görevlisi olduğu iddia edilen Celil Sarı ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geyve İtfaiye grup amirliği ekipleri araç içinde sıkışan yaralılara müdahale ederek çıkardı.



Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada kalbi duran İsmail Keskin'in kalp masajı yapılarak yeniden yaşama döndürüldüğü öğrenildi. Yaralılar daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan İsmail Keskin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer ağır yaralı Celil Sarı Yalova'ya sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA