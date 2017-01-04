Otomobil Kaldırıma Yayaların Arasına Daldı: 4 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'U' dönüşü yapmaya çalışan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çıktı. Olayda kaldırımda bulunan 4 kişi yaralandı.



Kaza Demokrasi Bulvarı üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yapay Şelale istikametinden Çevreyolu istikametine seyir halindeki A.Ö'nün kullandığı 07 MGG 39 plakalı otomobil, Demokrasi Bulvarı-Güllük Caddesi kavşağında U dönüşü yapmak isterken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki insanların arasına dalan otomobil, önce yol kenarında park halindeki 07 LIA 14 plakalı motosiklete ardından da 07 FE 888 plakalı otomobile çarptıktan sonra durabilirken, çarpmanın şiddetiyle savrulan 07 FE 888 plakalı otomobilde yanında park halindeki 07 LMV 66 plakalı otomobile çarptı.



Kazada yaralanan otomobilin çarptığı T.A, T.D ve G.Y isimli yayalarla otomobil sürücüsü A.Ö Manavgat'ta bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA